Mercato : L'OM prêt à lâcher un gros chèque !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien décidé à renforcer son secteur défensif durant ce mercato estival, l'OM semble avoir jeté son dévolu sur Evan Ndicka, défenseur central à l'AS Roma. La presse italienne a déjà révélé que l'OM pensait à un échange entre Ismaël Koné, pas dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi, et l'international ivoirien. Mais au vu de la différence de prix entre les deux, l'OM pourrait rajouter une grosse somme d'argent.

En réussissant à finir sur le podium final de Ligue 1, l'OM a gagné son pari et participera bien à la prochaine Ligue des champions. Mais le club veut éviter d'exposer à nouveau ses faiblesses en défense et c'est pourquoi il y a du travail sur le mercato en ce moment. Les dirigeants semblent intéressés par le profil d'Evan Ndicka, qui n'a pas raté un match de Serie A avec l'AS Roma cette saison. Et l'OM est prêt à tout pour valider l'opération.

L'OM prépare un échange A 25 ans, Evan Ndicka fait le bonheur de l'AS Roma depuis 2023. Son cas intéresse fortement l'OM qui imagine un échange. En effet, le club fournirait Ismaël Koné au club italien contre l'Ivoirien. Koné, lui, ne rentre plus dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi et revient de prêt avec Rennes. Sa valeur marchande est beaucoup moins élevée que celle de Ndicka donc l'OM devra mettre la main au portefeuille.