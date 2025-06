Adrien Rabiot : La présence décisive pour signer à l'OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, à la surprise générale, l'OM avait réussi à convaincre Adrien Rabiot de s'engager. Parti libre de la Juventus, le Français était promis à un cador européen, mais il avait fini par poser ses valises à Marseille. Une signature rendue possible grâce à Medhi Benatia ? C'est ce qu'a expliqué Daniel Riolo.

Fin 2023, l' OM a nnonçait la restructuration de son pôle sportif avec notamment la nomination de Medhi Benatia. Le Marocain s'est alors vu confier les clés du sportif à Marseille , étant notamment en charge du recrutement. Un choix payant puisque dans les mois qui ont suivi, Benatia a réalisé de très gros coups sur le mercato à l' OM . Et voilà que c'est notamment grâce à lui, désormais directeur du football à Marseille, qu' Adrien Rabiot serait aujourd'hui sur la Canebière.

« Sans Benatia, pas sûr qu’il soit à l’OM »

L'Atlético de Madrid, Manchester United, le Milan AC... Adrien Rabiot avait l'embarras du choix l'été dernier après avoir quitté libre la Juventus. Mais finalement, l'ancien du PSG, qui a pris tout son temps pour prendre sa décision et signer avec son nouveau club, a surpris tout le monde en débarquant à l'OM. Même sans Coupe d'Europe et avec des moyens financiers loin d'être astronomiques par rapport à la concurrence, le club phocéen a su attirer Rabiot et Medhi Benatia ne serait pas étranger à tout cela. « Sans Benatia, pas sûr qu’il soit à l’OM », a fait savoir Daniel Riolo dans L'After Foot.