Transfert à l’OM : Du jamais vu en Europe !

Tout juste arrivé à l'OM, Amar Dedic est déjà sous le charme du Vélodrome. Présent dans l'enceinte marseillaise lors de la rencontre face à l'OL dimanche dernier, l'international bosnien a hâte de passer de l'autre côté et de fouler la pelouse phocéenne. Le joueur de 22 ans pourrait bien faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs face à Angers dimanche soir.

Lundi dernier, il n’était question que d’Ismaël Bennacer et de son arrivée surprise à l’OM. Ce dossier a éclipsé l’arrivée d’Amar Dedic en provenance du Red Bull Salzbourg. Âgé de 22 ans, l’international bosnien peut évoluer des deux côtés de la défense et pourrait ainsi rendre de précieux services à Roberto de Zerbi.

Dedic déjà sous le charme de Marseille

Dedic pourrait faire partie du groupe convoqué pour affronter Angers dimanche. Mais il faudra encore attendre quelques jours avant de fouler la pelouse du Vélodrome. Le joueur n’a pas attendu son transfert pour prendre la température dans l’enceinte phocéenne.

« Je n'ai jamais vu ça »

« Dimanche, j’étais au stade pour la première fois. J’ai vu à quel point l’ambiance était formidable et folle. J’espère jouer le plus vite possible devant ces supporters. Si j’ai déjà vu une telle ambiance en Europe ? Jamais de toute ma vie » a confié Dedic au cours d’un entretien accordé aux médias officiels de l’OM.