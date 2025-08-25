Trahi, l’OM jette Rabiot après un refus hallucinant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, mis sur la liste des transferts de l’OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe, continue de faire parler. Alors que certains avancent la violence de l’altercation comme raison principale, Daniel Bravo, ancien international et consultant pour beIN SPORTS, revient sur la situation et explique sa version des faits.

L’affaire Adrien Rabiot-Jonathan Rowe a secoué l'OM. L’altercation survenue après la rencontre face à Rennes a été présentée par le club comme un incident grave justifiant la mise à l’écart des deux joueurs, et notamment du milieu de terrain de 30 ans. Adrien Rabiot, pourtant pilier et leader de l’équipe la saison dernière, s’est retrouvé subitement exclu et placé sur la liste des transferts, provoquant un émoi chez les supporters. Même si Roberto de Zerbi a ouvert la porte à une réintégration, l'international tricolore n'est pas certain de poursuivre l'aventure à l'OM.

Un coup monté encore évoqué Mais selon certains proches et observateurs, la version officielle pourrait cacher des motifs plus stratégiques, liés au refus de Rabiot de prolonger son contrat à l'OM. Cette mise à l’écart, présentée comme une sanction disciplinaire, pourrait en réalité répondre à des intérêts financiers et à une gestion de l’effectif par la direction. C'est l'avis de Véronique Rabiot, mais aussi de Daniel Bravo.