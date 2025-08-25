Trahi, l’OM jette Rabiot après un refus hallucinant

Adrien Rabiot, mis sur la liste des transferts de l’OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe, continue de faire parler. Alors que certains avancent la violence de l’altercation comme raison principale, Daniel Bravo, ancien international et consultant pour beIN SPORTS, revient sur la situation et explique sa version des faits.
L’affaire Adrien Rabiot-Jonathan Rowe a secoué l'OM. L’altercation survenue après la rencontre face à Rennes a été présentée par le club comme un incident grave justifiant la mise à l’écart des deux joueurs, et notamment du milieu de terrain de 30 ans. Adrien Rabiot, pourtant pilier et leader de l’équipe la saison dernière, s’est retrouvé subitement exclu et placé sur la liste des transferts, provoquant un émoi chez les supporters. Même si Roberto de Zerbi a ouvert la porte à une réintégration, l'international tricolore n'est pas certain de poursuivre l'aventure à l'OM.
Un coup monté encore évoqué
Mais selon certains proches et observateurs, la version officielle pourrait cacher des motifs plus stratégiques, liés au refus de Rabiot de prolonger son contrat à l'OM. Cette mise à l’écart, présentée comme une sanction disciplinaire, pourrait en réalité répondre à des intérêts financiers et à une gestion de l’effectif par la direction. C'est l'avis de Véronique Rabiot, mais aussi de Daniel Bravo.
« C'est pour récupérer un peu d’argent dessus »
« Le meilleur joueur de la saison dernière à Marseille, pour moi, c'est Adrien Rabiot. C’est le leader, c’est lui qui les amène en Ligue des champions. Tu sors Rabiot de l’équipe, ce n’est plus la même équipe. D’ailleurs, quand il a été absent, ça s’est mal passé. Donc pour moi ça n’a rien à voir. Avant la bagarre, tout le monde était dithyrambique à Marseille, en disant que l'homme est exceptionnel, que le joueur est exceptionnel. C’était un exemple, on allait faire une statue devant le Vélodrome. Et du jour au lendemain, il est indésirable. Non, c'est juste qu’ils n’ont peut-être pas voulu prolonger le contrat. Ça n’a pas plu aux staffs de l’OM qui ont décidé de se séparer de Rabiot. Et l’excuse de la bagarre, c'est pour récupérer un peu d’argent dessus » a confié l'ancien joueur au micro de beIN SPORTS.