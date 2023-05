Tension à l’OM, il se lâche sur l’entraîneur

Hugo Chirossel

Arrivé libre l’été dernier en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba est rapidement devenu un des joueurs incontournables dans le système d’Igor Tudor. Mais l’international congolais a vécu une deuxième partie de saison un peu plus compliquée, notamment après la trêve internationale du mois de mars. Le choix de l’entraîneur croate de ne pas le titulariser à plusieurs reprises a interpellé. Le défenseur de 28 ans s’est exprimé à ce sujet.

L’été dernier, l’OM a frappé un grand coup en s’attachant les services de Chancel Mbemba. Ce dernier arrivait à la fin de son contrat avec le FC Porto et a décidé de rejoindre la cité phocéenne. Un choix qui a porté ses fruits. L’international congolais a été un des meilleurs joueurs marseillais cette année et figure, en compagnie de Valentin Rongier, dans l’équipe type de la saison de Ligue 1.

« Il n’y a rien. Il fait ses choix, il faut les accepter »

Ce mardi, Chancel Mbemba a en plus remporté le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France. Si sa première saison à l’OM est réussie, le défenseur de 28 ans est tout de même passé par une période un peu plus compliquée, après la trêve internationale du mois de mars. Igor Tudor a décidé à plusieurs reprises de le faire démarrer sur le banc. Ses méthodes ont créé des tensions en interne avec certains joueurs, notamment Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Dans un entretien accordé à la RFI , Chancel Mbemba est revenu sur cette période et sa relation avec l’entraîneur croate.

« Je n’ai pas discuté avec le coach, je suis là pour travailler »