Surprise à l’OM : Du jamais-vu depuis le PSG !

En raison du retour tardif de sélection de Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange en a profité pour connaitre sa première titularisation en Ligue 1 vendredi, lors de la victoire face à Lorient (4-0). Le gardien de l’OM a vécu une rencontre très calme et a touché moins de 10 ballons, ce qui n’avait jamais été vu en Ligue 1 depuis Alphonse Areola avec le PSG en 2016.
Un an après son arrivée à l’OM en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange a été titularisé pour la toute première fois en Ligue 1 vendredi soir face à Lorient (4-0). Le gardien âgé de 27 ans avait disputé seulement deux matchs la saison dernière en Coupe de France et n’avait donc pas encore joué en championnat.
Moins de 10 ballons touchés par De Lange contre Lorient
Ce qui s’explique par le retour tardif de sélection de Geronimo Rulli, remplaçant tout comme son compatriote Leonardo Balerdi. Jeffrey de Lange n’a pas vraiment été mis à contribution, l’OM ayant largement dominé cette rencontre, bien aidé par l’expulsion de Darlin Yongwa dès la 10e minute de jeu.
De jamais-vu en Ligue 1 depuis Areola
Comme indiqué par Opta, le Néerlandais a touché seulement 9 ballons face à Lorient. Jeffrey de Lange est ainsi devenu le premier joueur à toucher moins de 10 ballons lors d’un match de Ligue 1 disputé en intégralité depuis Alphonse Areola avec le PSG. C’était le 23 octobre 2016 au Parc des Princes lors d’un Classique contre l’OM (0-0).