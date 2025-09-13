Surprise à l’OM : Du jamais-vu depuis le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison du retour tardif de sélection de Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange en a profité pour connaitre sa première titularisation en Ligue 1 vendredi, lors de la victoire face à Lorient (4-0). Le gardien de l’OM a vécu une rencontre très calme et a touché moins de 10 ballons, ce qui n’avait jamais été vu en Ligue 1 depuis Alphonse Areola avec le PSG en 2016.

Un an après son arrivée à l’OM en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange a été titularisé pour la toute première fois en Ligue 1 vendredi soir face à Lorient (4-0). Le gardien âgé de 27 ans avait disputé seulement deux matchs la saison dernière en Coupe de France et n’avait donc pas encore joué en championnat.

Moins de 10 ballons touchés par De Lange contre Lorient Ce qui s’explique par le retour tardif de sélection de Geronimo Rulli, remplaçant tout comme son compatriote Leonardo Balerdi. Jeffrey de Lange n’a pas vraiment été mis à contribution, l’OM ayant largement dominé cette rencontre, bien aidé par l’expulsion de Darlin Yongwa dès la 10e minute de jeu.