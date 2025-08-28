«Stop» - Rabiot et l’OM : Le craquage en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir s’il est vraiment possible d’apaiser les tensions entre les dirigeants de l’OM et Adrien Rabiot, Daniel Riolo semble particulièrement irrité par l’attitude du milieu de terrain de l’équipe de France qui n’a toujours pas présenté d’excuses officielles pour sa bagarre. Et l’éditorialiste a craqué mardi soir en direct sur RMC.

Adrien Rabiot à l’OM, stop ou encore ? L’international français avait été suspendu et placé sur la liste des transferts par les dirigeants en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Depuis, seule sa mère a pris la parole, et Rabiot reste enfermé dans son silence. Un comportement qui semble profondément agacer Daniel Riolo qui s’est lâché sur le milieu de terrain de l’OM mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« T’as besoin de combien de temps pour tes excuses ? » « Rabiot, c'est bon. Les dirigeants, ça fait 10 jours qu'ils attendent les excuses, la deadline ça va quoi (...) Là maintenant, je me positionne clairement, c'est trop tard. Moi si je suis Benatia ou Longoria je lui dis : "Oh, t'as besoin de combien de temps pour réfléchir à tes excuses ?" Stop ! », s’emporte Riolo.