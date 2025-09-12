Samir Nasri à l’OM : La signature inattendue

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien partenaire de Steve Mandanda en équipe de France espoirs, Samir Nasri évoluait à cette époque encore à l'OM et il avait fait le forcing pour tenter le convaincre le gardien de signer dans son club, alors qu'il évoluait encore au Havre. Et Mandanda raconte ensuite le coup de fil de l'OM qu'il n'attendait pas et qui a tout changé dans sa vie.

Recruté par l'OM en provenance du Havre à l'été 2007, Steve Mandanda ignorait encore à ce moment-là qu'il deviendrait une véritable légende du club phocéen. Le gardien de 40 ans, qui vient d'officialiser son départ à la retraite mercredi soir, évoluait à cette époque avec Samir Nasri en équipe de France espoirs, et il raconte dans les colonnes de L'EQUIPE que l'ancien petit prince de l'OM faisait tout pour le convaincre de venir au Vélodrome.

« Nasri n'arrêtait pas de me dire de venir » Et Mandanda raconte qu'ensuite, à sa grande surprise, le président de l'OM l'avait contacté pour le recruter : « L'OM, j'en avais un peu entendu parler. Samir (Nasri), avec qui j'étais en Espoirs, n'arrêtait pas de me dire de venir à l'OM. Et, un jour pendant les vacances, je me retrouve chez mes parents en banlieue parisienne et mon téléphone sonne. "Pape Diouf à l'appareil." "Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là !" C'était bien lui (il sourit). Je ne pouvais pas imaginer le président de l'OM appeler le gardien du Havre en Ligue 2 », indique Mandanda.