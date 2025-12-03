Roberto De Zerbi : Le coup de gueule inattendu de l'OM !

Axel Cornic

Cela fait presque un an et demi que Roberto De Zerbi est arrivé, mais si les résultats sont satisfaisants, on attend toujours de voir sa patte sur l’Olympique de Marseille. Réputé pour son jeu de possession très spectaculaire, l’Italien peine montrer son vrai visage, avec d’ailleurs les critiques qui n’ont pas manqué de pointer.

Tout va beaucoup mieux à Marseille depuis son arrivée, mais certains ont tout de même un gout d’inachevé. Car on attend toujours de voir le football de Roberto De Zerbi à l’OM, mais son turnover constant ne semble pas vraiment favoriser la stabilité.

« C'est de l'hypocrisie quand les gens parlent de turnover » Interrogé sur ce sujet dans l’After Foot de ce mardi soir, Medhi Benatia ne semble toutefois pas du tout être d’accord avec les détracteurs de De Zerbi. « C'est de l'hypocrisie quand les gens parlent de turnover » a lancé le directeur sportif de l’OM.