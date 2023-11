Riolo annonce une catastrophe pour l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a perdu une nouvelle occasion de recoller au podium. Tenu en échec à domicile par le LOSC (0-0), le club marseillais pointe à la neuvième place et compte désormais dix points de retard sur l'AS Monaco, troisième au classement. Selon Daniel Riolo, les dés sont déjà jetés en ce qui concerne le podium final.

L'arrivée de Gennaro Gattuso n'a pas encore produit ses effets. Encore une fois, l'OM a laissé deux points sur le bord de la route ce samedi soir. Une nouvelle contreperformance pour le club marseillais, déjà distancé au classement.

L'écart se creuse avec l'OM

Ce lundi, l'OM pointe à la neuvième place du classement. La formation phocéenne compte dix points de retard sur l'AS Monaco, troisième. Un retard irrattrapable pour l'équipe entraînée par Gattuso ? Selon l'avis de Daniel Riolo, l'écart est trop important.

Le top 3 déjà identifié ?