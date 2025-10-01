«Ridicule» : Il met le feu à l'OM, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a eu du mal à s'acclimater à Marseille. En difficulté depuis sa signature à Marseille, l'attaquant brésilien a retrouvé de sa superbe ce mardi soir. En effet, Igor Paixao a inscrit un doublé contre l'Ajax. Mais comme l'a affirmé Eric Di Meco, ce n'est pas encore le moment de s'enflammer.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a mis la main à la poche pour finaliser le transfert d'Igor Paixao. En effet, le club olympien et l'Ajax ont trouvé un accord à hauteur de 35M€, bonus compris.

A la peine à l'OM, Paixao a inscrit un doublé Devenue la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a eu du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs. En effet, l'attaquant de 25 ans n'était pas du tout dans son assiette lors de ses débuts à Marseille. Mais lors du choc entre l'OM et l'Ajax, Igor Paixao a eu un déclic. En effet, le numéro 14 de Roberto De Zerbi a inscrit un doublé ce mardi soir. Malgré tout, ce n'est pas une raison pour s'enflammer d'après Eric Di Meco.