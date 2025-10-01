«Ridicule» : Il met le feu à l'OM, l'annonce choc !

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a eu du mal à s'acclimater à Marseille. En difficulté depuis sa signature à Marseille, l'attaquant brésilien a retrouvé de sa superbe ce mardi soir. En effet, Igor Paixao a inscrit un doublé contre l'Ajax. Mais comme l'a affirmé Eric Di Meco, ce n'est pas encore le moment de s'enflammer.
Lors du dernier mercato estival, l'OM a mis la main à la poche pour finaliser le transfert d'Igor Paixao. En effet, le club olympien et l'Ajax ont trouvé un accord à hauteur de 35M€, bonus compris.
A la peine à l'OM, Paixao a inscrit un doublé
Devenue la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a eu du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs. En effet, l'attaquant de 25 ans n'était pas du tout dans son assiette lors de ses débuts à Marseille. Mais lors du choc entre l'OM et l'Ajax, Igor Paixao a eu un déclic. En effet, le numéro 14 de Roberto De Zerbi a inscrit un doublé ce mardi soir. Malgré tout, ce n'est pas une raison pour s'enflammer d'après Eric Di Meco.
«Elles sont aussi ridicules que l’enflammade après le match»
« Oui, il y avait quelques critiques, mais elles sont arrivées un peu trop vite à mon goût. Elles sont aussi ridicules que l’enflammade après le match de ce soir (mardi). Un joueur qui arrive comme ça, rien de mieux que de marquer. On ne va pas le juger au bout d’un mois ce garçon », a pesté Eric Di Meco, présent dans l'émission l'After Foot après le carton de l'OM face à l'Ajax (4-0).