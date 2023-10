Révolution à l'OM, Riolo annonce la fin de la crise

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Marcelino, qui a démissionné, Pablo Longoria a décidé de faire appel à Gennaro Gattuso. Alors que l'OM était en pleine crise, le technicien italien a déjà réussi à remettre le club olympien sur pied avec son 4-2-3-1, comme l'a affirmé Daniel Riolo.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0) le 17 septembre, le public du Vélodrome a fait part de sa colère aux joueurs. Alors que le club phocéen est entré dans une crise, une réunion a été organisée le lendemain entre la direction olympienne et leurs groupes de supporters. Toutefois, leur échange a dégénéré. A tel point que certains ultras auraient menacé de mort Pablo Longoria. Face à une telle situation, Marcelino a décidé de prendre ses jambes à son cou. En effet, le technicien espagnol a démissionné de son rôle d'entraineur de l'OM.

«On a l’impression que le mur est contourné»

Pour combler le vide laissé par Marcelino, Pablo Longoria a choisi de recruter Gennaro Gattuso. Un choix judicieux d'après Daniel Riolo. « Gattuso a quand même modifié le fameux 4-4-2 de Marcelino, ça ressemble à un 4-2-3-1 qu’il va falloir encore bien peaufiner. Est-ce qu’Ounahi jouera lorsque Veretout va revenir, est-ce que Kondogbia va réussir à retrouver une place ? Il y a quand même pas mal de questions que Gattuso va devoir résoudre » , a déclaré le journaliste de RMC Sport dans l' After Foo t, avant d'en rajouter une couche.

«Il va falloir un match référence»