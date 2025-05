Révolution à l'OM : Le coup de coeur loin de Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le lancement de la saison 2024/2025, la Ligue des champions a fait peau neuve avec une saison régulière et des 1/16èmes de finale pour les clubs barragistes de la première partie de la campagne. Plus de matchs et plus de « kif » pour Valentin Rongier qui s'est enflammé depuis Rome et le ritiro de l'OM.

L'Olympique de Marseille, trois ans après sa dernière participation en Ligue des champions, pourrait enfin retrouver la reine des compétitions européennes lors de la prochaine édition. Absente de la campagne actuelle qui a sonné la nouvelle formule de la C1 avec une saison régulière dotée de plus de matchs plutôt que les 6 de la phase de poules dans la version antérieure.

«J’étais très sceptique au départ»

Valentin Rongier était de la partie lors du dernier parcours de l'OM en Ligue des champions. Plutôt sceptique initialement parlant, le milieu de terrain français a revu sa position. « J’étais très sceptique au départ, comme dès qu'il y a du changement ».

«Il y a beaucoup de belles affiches, plus de matchs à l'Orange Vélodrome. Encore plus de kiff»

Au micro du journaliste Florent Germain pour RMC Sport à Rome dans le cadre du ritiro organisé par le staff technique de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier attend avec impatience les grandes affiches au Vélodrome. « Mais au final, pour moi, c'est une très bonne idée, parce que comme vous l’avez dit, il y a beaucoup de belles affiches, plus de matchs à l'Orange Vélodrome. Et donc encore plus de kiff ».