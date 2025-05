La discussion secrète, c'est la folie à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a repris sa marche vers l'avant et la qualification en Ligue des champions. Et du point de vue de Valentin Rongier, ce changement de système tactique discuté entre le groupe marseillais et l'entraîneur de l'OM est la clé. La communication de Roberto De Zerbi a tout changé.

En début de saison, l'OM jouait dans un 4-3-3 avec Luis Henrique d'un côté et Mason Greenwood de l'autre sur le front de l'attaque. Avec le temps, Roberto De Zerbi a changé de dispositif tactique avec un repositionnement du Brésilien au poste de piston droit et d'Adrien Rabiot plus haut sur le terrain qui plus est avec une défense à trois centraux.

«Il nous a demandé si on se sentait de jouer à quatre derrière»

Un schéma tactique qui s'est essoufflé au fil de la saison, forçant Roberto De Zerbi à revoir sa copie ces derniers jours. Un changement qui s'est opéré après une discussion en interne d'après Valentin Rongier. « Le coach voulait amener un petit peu plus de verticalité, surtout sur les côtés. Il nous en a parlé, il nous a demandé si on se sentait de jouer à quatre derrière, avec des positionnements un peu entre-deux, notamment au milieu de terrain, avec Pierre (Hojbjerg) et moi qui avons démarré le dernier match ».

«Dès que tu casses une routine...»

Le milieu de terrain de l'OM s'est confié pendant le ritiro à Rome à RMC Sport. A ses yeux, la rupture d'une routine dans laquelle l'effectif s'était empêtré. « Pour moi, c'était une bonne idée parce qu'on a déjà joué avec ce système au début de la saison. Et encore une fois, dès que tu casses une routine, je pense qu'il y a un regain de concentration de la part de tout le monde. Et ça s'est vu. On a amené du danger encore plus que sur les autres matchs ». Le ton est donné.