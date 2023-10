Révolution à l’OM, la star valide

Arnaud De Kanel

Associé à un autre attaquant dans le 4-4-2 de Marcelino, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve désormais seul en pointe sous la houlette de Gennaro Gattuso. Amine Harit est un cran derrière le Marocain a pour but de servir dans les meilleures dispositions son attaquant. Aubameyang l'avoue, il se sent mieux ainsi sur le terrain.

Le départ de Marcelino, ou du moins l'arrivée de Gennaro Gattuso, a changé beaucoup de choses à l'OM. Le technicien italien a délaissé le 4-4-2 de son prédécesseur pour adopter un 4-2-3-1 dans lequel on retrouve Amine Harit en dépositaire du jeu. Ce nouveau système convient parfaitement à Pierre-Emerick Aubameyang.

OM-OL : Nouvelle annonce à venir après les incidents ? https://t.co/n1XrMnrcmw pic.twitter.com/R4dtxiSy21 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Je m’y sens bien parce que j’ai Amine qui est très proche de moi»

« Je pense que dans le 4-2-3-1 actuel, ça se passe plutôt bien. Je m’y sens bien parce que j’ai Amine (ndlr Harit) qui est très proche de moi, et forcément, il essaye toujours de me chercher, d’aller vers l’avant », a fait remarquer Pierre-Emerick Aubameyang dans un entretien accordé à Prime Vidéo . Le Gabonais se sent mieux dans cette configuration.

«C’est forcément un petit peu mieux»