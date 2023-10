«J’étais aux anges», un joueur de l’OM en plein rêve

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été pour remplacer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a connu la joie de marquer au Vélodrome. L'attaquant gabonais s'était fait la scène dans la tête et tout s'est déroulé comme il l'avait imaginé. Aubameyang n'a pas été déçu de la réaction du public marseillais et il l'a fait savoir.

Le 15 août dernier, Pierre-Emerick Aubameyang inscrivait ses deux premiers buts sous le maillot de l'OM face au Panathinaïkós. A ce moment-là, le public du Vélodrome était encore loin de s'imaginer ce qui allait se passer par la suite. Le stade avait donc exulté et l'attaquant gabonais s'en rappelle très bien.

Incidents OM-OL : Le témoignage terrifiant d’un supporter https://t.co/BM0APR7ocZ pic.twitter.com/a4iVnD3eRh — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Je me souviens du premier but, j’étais aux anges et vraiment content»

Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à Prime Vidéo . « Sincèrement, je m’attendais à ça, elle est comme ce à quoi je m’attendais en fait. Je me souviens du premier but, j’étais aux anges et vraiment content », a déclaré l'attaquant de l'OM. Il avait tout annoncé à l'avance à ses enfants.

«Je l’avais dit à mes enfants, je leur avais dit, je leur avais déjà fait le film et tout ça»