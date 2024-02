Révolution à l'OM, Gasset change tout après Gattuso

Amadou Diawara

Lors de son passage à l'OM, Gennaro Gattuso a eu du mal à mettre en place une défense à trois. Tout juste arrivé à Marseille, Jean-Louis Gasset a utilisé ce dispositif tactique, et cela a payé dès son premier match. Interrogé, le nouveau coach de l'OM a lâché ses vérités sur ce choix.

Arrivé à la fin du mois de septembre à l'OM, Gennaro Gattuso n'a pas du tout réussi à redresser la barre marseillaise après le départ de Marcelino. Ayant un effectif lui permettant de jouer plus facilement avec une défense à trois, l'Italien a forcé sa nature et a tenté d'utiliser ce dispositif. Toutefois, Gennaro Gattuso est très vite revenu à un schéma plus classique. Un choix qui n'a pas payé, puisque l'OM a enchainé les mauvais résultats. Ce qui a provoqué le départ de Gennaro Gattuso dernièrement.

Gasset a mis en place une tactique simpliste

Alors qu'il a pris la place de Gennaro Gattuso à l'OM, Jean-Louis Gasset a tout de suite mis en place un 3-5-2. Une stratégie qui a payée, puisque le club présidé par Pablo Longoria l'a emporté contre le Chakhtior Donetsk ce jeudi (3-1). Une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ayant décidé de rejouer avec une défense à trois contre le Montpellier HSC ce dimanche soir, Jean-Louis Gasset a expliqué pourquoi il avait opté pour ce schéma de jeu. Selon ses dires, c'était comme une évidence pour lui.

«C'était la meilleure solution»