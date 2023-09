Retour à l’OM, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Victime d’une rupture des ligaments croisés il y a quasiment un an en novembre 2022, Amine Harit est bien de retour à l’OM. Auteur d’une prestation remarquée en Ligue Europa face à l’Ajax ce jeudi soir (3-3), l’international Marocain s’est exprimé à propos de son retour en forme, et entend bien poursuivre sur sa lancée.

En novembre 2022, l’OM alors dirigé par Igor Tudor s’imposait sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3). Mauvaise nouvelle pour le club marseillais, Amine Harit avait alors été victime d’une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour l’OM, mais surtout pour le joueur qui avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde avec le Maroc. De retour cette saison, Amine Harit a été brillant lors du match nul obtenu sur la pelouse de l’Ajax ce jeudi en Ligue Europa (3-3).

«Je suis encore plus fort qu'avant»

« Je ne me suis jamais posé de questions, voilà, je sais de quoi je suis capable, je sais d'où je reviens, et mentalement, je suis encore plus fort qu'avant. Je pense avoir fait énormément d'efforts pour revenir à ce niveau-là, mais je ne m'en contente pas. Je sais que j'ai encore énormément de travail devant moi, et cela passera par l'enchaînement de très bonnes performances » , a d’ailleurs déclaré Amine Harit au sortir de la rencontre dans des propos relayés par le Phocéen .

«C'est de bon augure pour la suite»