Real Madrid - PSG : «J’ai envie de pleurer», l’OM le dégoûte !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Battu par le Real Madrid mardi soir en Ligue des Champions (2-1), l’OM n’a pas été inintéressant. Le club phocéen va désormais devoir enchaîner avec la réception du PSG ce dimanche soir pour le Classique. Mais Christophe Dugarry, lui, ne se fait pas d’illusion pour Marseille, et a trouvé la prestation européenne des Phocéens peu réussie.

Une semaine extraordinaire pour l’OM. Ce mardi soir, le club phocéen renouait avec la Ligue des Champions avec un match étoilé sur la pelouse du Real Madrid. Cependant, malgré une belle résistance, Marseille a été logiquement battu par le club madrilène (2-1) et a donc concédé un premier revers en C1. Désormais, les esprits phocéens sont concentrés sur la réception du PSG en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 dimanche soir.

« Collectivement, ils sont beaucoup plus prêts que l’équipe de Marseille » Si plusieurs observateurs ont loué la prestation de l’OM à Madrid, ce n’est pas le cas de Christophe Dugarry, qui craint une nouvelle défaite face au PSG. « Ils sont tellement forts à tous les niveaux les Parisiens, collectivement, ils sont beaucoup plus prêts que l’équipe de Marseille. Ils ont des remplaçants qui jouent, mais c’est toujours très bien huilé collectivement », a ainsi confié le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi.