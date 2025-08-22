Rabiot - Rowe : L'incroyable demande à l'OM après la violente bagarre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à Rennes vendredi dernier, ça a complètement dégénéré dans le vestiaire de l'OM. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains et visiblement, cela aurait été très violent entre les deux coéquipiers. Une altercation à propos de laquelle on a actuellement aucune preuve, ce que certains réclament d'ailleurs aujourd'hui à l'OM.

Si les accrochages sont réguliers dans les vestiaires du football, visiblement, ça aurait été très loin à l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté Pablo Longoria et Medhi Benatia au cours des dernières heures. « Un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï. (...) On n'avait vu une telle chose dans un vestiaire », assurait le président de l'OM pour l'AFP. De son côté, le Marocain confiait pour RMC : « Tu ne peux pas arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche et machin. (...) La sécurité qui vient pour te séparer, mais on est où ? ».

« Pourquoi n'y a-t-il pas eu de constat médical ? » La bagarre a donc été visiblement violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Pour autant, à part les dires, on n'a aucune preuve pour juger de la gravité de cet événement. C'est ainsi que dans son édito titré « Où sont les preuves ? » pour La Provence, Alexandre Jacquin a écrit : « La question mérite d'être posée. Puisque la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a été aussi impressionnante, selon la version de l'OM, pourquoi n'y a-t-il pas eu de constat médical ? Pas de jour d'ITT. Pas de photo publiée pour rendre compte de l'intensité des coups infligés. Pas de vidéo diffusée non plus ».