Rabiot - OM : Une offre «irrefusable» va tomber ?

Adrien Rabiot devrait être l'un des gros enjeux de l'OM cet été. Le milieu de terrain avait lié son avenir à une qualification en Ligue des champions. Maintenant que celle-ci est acquise, on peut imaginer le joueur poursuivre l'aventure marseillaise. Mais d'ici la fin du mercato, une grosse écurie pourrait débarquer et chambouler ce dossier.

A Marseille, le soleil est revenu. L’orage de la saison dernière s’est dissipée, faisant apparaître un ciel bleu. Pour la première fois depuis 2022, l’OM va retrouver la Ligue des champions. Cette fois-ci, le club phocéen peut compter sur une équipe bien en place (Pablo Longoria-Medhi Benatia), mais aussi sur un entraîneur engagé dans ce projet sportif ambitieux. Les investissements consentis l’été dernier ont payé, et le club marseillais va tenter de s’appuyer sur cette qualification pour se rapprocher des étoiles. Selon RMC Sport, certains cadres ont fait savoir qu’ils resteront la saison prochaine comme Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Adrien Rabiot, deux joueurs qui avaient lié leur avenir à ce précieux sésame.

Rabiot annoncé à l'OM la saison prochaine

Sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain indique même que la présence de Rabiot à l'OM pourrait être un moyen d’attirer d’autres pointures la saison prochaine. « Je vois plus Rabiot comme un argument supplémentaire pour l’OM pour attirer d’autres joueurs, pour construire autour des tauliers. Je vois plus l’OM proposer une prolongation à Rabiot et en faire le joueur le mieux payé du vestiaire plutôt que le contraire » a déclaré le journaliste de RMC.

Un retournement de situation est possible

Mais présent à ses côtés, Romain Canuti veut se montrer prudent dans ce dossier Rabiot. Car une offensive d’un top club européen ne serait pas impossible. « C’est totalement ubuesque. Imaginons que Manchester City débarque en disant : « Je veux reconstruire avec toi, on t’offre une place au milieu de terrain ». Il n’a rien de garanti. Des offres irrefusables peuvent arriver » a confié le journaliste marseillais.