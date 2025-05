Greenwood - OM : Départ validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début d'année 2025 décevant compte tenu de son rendement lors de la première partie de saison, Mason Greenwood a été l'un des premiers bénéficiaires du ritiro de l'OM à Rome. Ce départ en Italie lui a permis de se remettre dans le droit chemin comme le constate Ludovic Obraniak.

Auteur d'une première partie de saison globalement aboutie, Mason Greenwood est retombé dans ses travers en début d'année 2025, faisant notamment preuve de beaucoup de nonchalance et de manque d'investissement. Pour inverser la tendance, Roberto De Zerbi a mis un place un ritiro en Italie. Une mise au vert bénéfique pour l'OM et surtout pour l'ailier anglais comme le souligne Ludovic Obraniak.

Le ritiro a changé Greenwodd

« Dans le sprint final, il impose ce stage à Rome contre vents et marées, et finalement c’est positif. Les gars ont changé d’état d’esprit, Greenwood est redevenu sérieux et décisif. Il a eu raison sur toute la ligne. C’est un entraîneur merveilleux », s'enflamme l'ancien joueur du LOSC dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.

«Greenwood est redevenu sérieux et décisif»

« On ne mesure pas assez la chance que l’on a d’avoir ce type d’entraîneur dans notre championnat. On se permet des fois de taper bêtement sur des gens qui ont fait des choses exceptionnelles à l’étranger. Je ne boude pas mon plaisir, je suis ravi de le voir ici, dans le championnat de France et en particulier à Marseille. Il correspond bien à la ville », ajoute Ludovic Obraniak.