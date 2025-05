PSG : La menace est lâchée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au début de la saison, Roberto De Zerbi avait clairement affiché ses ambitions, à savoir que l’OM soit en mesure de concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Ce qui ne s’est pas vraiment passé comme prévu, les Parisiens ayant remporté la Ligue 1 haut la main, mais comme l’a fait savoir Amir Murillo, l’espoir est toujours là à Marseille.

« C'est notre rêve. » Dans un entretien accordé à L'Équipe au mois d’août dernier, Roberto De Zerbi n’avait pas caché ses grandes ambitions. Tout juste arrivé à l’OM, le technicien italien s’imaginait déjà concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. « Quand ? Je ne sais pas. Mais bien sûr que c'est notre ambition, sinon tu ne viens pas à l'OM. Maintenant, on reste en construction. Paris a réussi de grandes choses ces dernières années. On ne peut pas faire semblant non plus, bien sûr qu'on veut rivaliser avec Paris. Personne ne doit l'oublier à l'OM, et je ne parle pas seulement des joueurs. »

« C'est pour cela que nous travaillons, pour lutter pour le titre de champion de France »

Cela ne s’est finalement pas passé comme Roberto De Zerbi l’espérait. L’OM s’est contenté d'une qualification en Ligue des champions, l’objectif affiché par le club en début de saison. Les deux confrontations contre le PSG (défaite 0-3 à l’aller, 3-1 au retour) ont permis de constater l’écart de niveau entre les deux équipes, les Marseillais comptant actuellement 19 points de retard sur les Parisiens à une journée de la fin du championnat.

« Nous rivaliserons avec le PSG pour le titre »

Mais l’espoir est toujours de mise du côté de l’OM, comme l’a confié Amir Murillo dans un entretien accordé à AS : « L’OM peut-il rivaliser avec le PSG ? Je pense que oui, au bout du compte, c'est pour cela que nous travaillons, pour lutter pour le titre de champion de France, c'est ce que nous faisons au quotidien. Cette saison a peut-être été un peu différente, mais il est clair que nous le ferons et que nous rivaliserons avec le PSG pour le titre. »