Rabiot : Nouveau clash après l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l’OM cet été après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a donc rebondi au Milan AC. Et le milieu de terrain de l’équipe de France n’a pas hésité à prendre un autre joueur milanais à partie dans la presse italienne en dénonçant un manque d’implication. Nouveau clash en perspective ?

Après s’être rendu coupable d’une grosse bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier suite à une défaite de l’OM à Rennes en championnat, Adrien Rabiot (30 ans) avait été placé sur la liste des transferts par les dirigeants marseillais, pour finalement rejoindre le Milan AC en toute fin de mercato. Un nouveau départ pour Rabiot, et pourtant, il pourrait se retrouver au coeur de nouvelles tensions après l’OM…

Rabiot charge Leão En effet, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot n’a pas hésité à critiquer Rafael Leão, son coéquipier portugais du Milan AC : « Je sais qu’on parle beaucoup de lui. C’est un joueur avec du potentiel, mais à 26 ans, on n’est plus jeune. À son âge, il n’y a pas de temps à perdre. Le temps file. Ce serait dommage qu’il reste un joueur potentiellement formidable. Peut-être qu’il n’a pas la volonté ou la passion de quelqu’un comme Modrić, mais Leão doit se demander où il veut aller, s’il est satisfait de ce qu’il a accompli ou si son objectif est de devenir ce qu’il peut vraiment être », indique l’ancien milieu de terrain de l’OM.