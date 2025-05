Rabiot : La grande annonce qui va dégoûter le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, l'OM a réussi à rebondir en validant sa place sur le podium final de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Le club a beaucoup travaillé pour former un effectif capable d'afficher une solidité sur le terrain. Au centre de ce projet, c'est Adrien Rabiot qui pourrait tenir les rênes, une situation impensable pour le PSG.

Seulement menacé par l'AS Monaco pour sa deuxième place en Ligue 1 avant la dernière journée ce samedi, l'OM disputera bien la Ligue des champions la saison prochaine. C'est donc un objectif accompli pour le club de la cité phocéenne, porté notamment par les nombreuses réalisations de Mason Greenwood. Mais l'ailier anglais n'est pas le mieux placé pour représenter le projet marseillais de la meilleure des manières. Pour Kevin Diaz, cette place pourrait revenir à Adrien Rabiot.

Rabiot préféré à Greenwood ?

Au vu des polémiques liées à Mason Greenwood, l'OM pourrait baser son projet sur une personnalité plus fédératrice, comme Adrien Rabiot. « Greenwood fait une saison assez prolifique pour un ailier. Mais si la question est de savoir si l'OM doit baser son projet sur lui : non. Tu ne peux pas baser ton projet sur lui. Ca va être un élément, mais c'est pas la pierre angulaire du projet. Ca peut être Adrien Rabiot ou Hojbjerg, mais je ne vois pas comment tu peux baser ton projet sur quelqu'un qui est aussi intermittent parce qu'on aime bien Mason Greenwood, mais aujourd'hui c'est un intermittent du spectacle (...). Quand tu bases ton projet sur des gars, il faut qu'ils soient exemplaires, irréprochables. Et lui ce n'est pas un exemple » déclare Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC.

Une situation incroyable

Au moment de son arrivée à Marseille l'an dernier, Adrien Rabiot a provoqué la colère des supporters parisiens, qui n'ont pas compris ce choix, Rabiot ayant été formé au PSG. Ce dernier a même reçu un accueil très sévère à son retour au Parc des Princes lors de la victoire du PSG en mars.