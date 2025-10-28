PSG - «L'OM sera champion» : L'annonce choc à la télévision !

Alors que le PSG semble avoir repris son impressionnant rythme de croisière, l'OM de son côté à chuté à Lens, laissant la place de leader à son ennemi. Une situation qui fait dire à Bertrand Latour que pour les Marseillais soient champions, il faudrait que l'hécatombe se poursuive encore longtemps à Paris.
Vainqueur du Classique contre le PSG le 22 septembre dernier (1-0), l'OM avait enchaîné avec une belle série qui lui avait même permis de prendre la tête de la Ligue 1. Mais les Marseillais sont tombés de haut avec des défaites contre le Sporting CP en Ligue des champions puis à Lens en Ligue 1. A tel point que pour Bertrand Latour, a part une hécatombe au PSG, l'OM n'a aucune chance pour le titre.
L'OM dans la course au titre ?
« Le problème avec l'OM, c'est que nous sommes aussi schizophréniques dans le traitement. C'est-à-dire que Marseille gagne trois matchs et ils bataillent avec le PSG qui est la meilleure équipe de l'histoire du foot. Ils en perdent deux, on va dire "ne sont-ils pas surcotés ?". C'est excessif. L'OM est la deuxième meilleure équipe de France, très loin derrière le Paris Saint-Germain », assure le journaliste sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre.
«Si le PSG continue d'avoir 8 blessés, peut-être que Marseille sera champion»
« Si le PSG continue d'avoir 8 blessés, peut-être que Marseille sera champion. Mais ça a très peu de chance d'arriver. La prise de parole de Medhi Benatia consiste à une chose : éviter qu'il y ait le feu comme ce fut le cas à chaque fois l'an dernier quand ils perdaient un match. Medhi sait très bien que Marseille ne fait pas un grand match, il veut juste faire de la com' pour que tout reste sous contrôle et que le coach ne devienne pas fada », ajoute Bertrand Latour.