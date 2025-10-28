PSG - «L'OM sera champion» : L'annonce choc à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG semble avoir repris son impressionnant rythme de croisière, l'OM de son côté à chuté à Lens, laissant la place de leader à son ennemi. Une situation qui fait dire à Bertrand Latour que pour les Marseillais soient champions, il faudrait que l'hécatombe se poursuive encore longtemps à Paris.

Vainqueur du Classique contre le PSG le 22 septembre dernier (1-0), l'OM avait enchaîné avec une belle série qui lui avait même permis de prendre la tête de la Ligue 1. Mais les Marseillais sont tombés de haut avec des défaites contre le Sporting CP en Ligue des champions puis à Lens en Ligue 1. A tel point que pour Bertrand Latour, a part une hécatombe au PSG, l'OM n'a aucune chance pour le titre.

L'OM dans la course au titre ? « Le problème avec l'OM, c'est que nous sommes aussi schizophréniques dans le traitement. C'est-à-dire que Marseille gagne trois matchs et ils bataillent avec le PSG qui est la meilleure équipe de l'histoire du foot. Ils en perdent deux, on va dire "ne sont-ils pas surcotés ?". C'est excessif. L'OM est la deuxième meilleure équipe de France, très loin derrière le Paris Saint-Germain », assure le journaliste sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre.