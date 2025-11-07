PSG : L'OM annonce un coup de maitre !

A l'issue de la quatrième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, l'OM est classé 25ème avec seulement trois points. Malgré tout, Roberto De Zerbi refuse de s'affoler. Alors que le PSG était mal en point lors de ses débuts en C1 la saison dernière, le coach de l'OM est confiant.
Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, l'OM n'a remporté qu'un seul et unique match. C'était le 30 septembre face à l'Ajax (4-0 au Vélodrome). Défait contre le Real Madrid (2-1, le 16 septembre), le Sporting (2-1 le 22 octobre) et face à l'Atalanta (1-0) ce mercredi soir, le club présidé par Pablo Longoria est mal en point.
OM : De Zerbi veut imiter le PSG
Comptabilisant seulement trois points en Ligue des Champions, l'OM est classé à la 25ème position, soit la première place non-qualificative pour les 16èmes de finale. Malgré tout, Roberto De Zerbi est confiant pour la suite de la compétition.
«Je suis convaincu qu'on peut encore se qualifier»
« Gardez-vous un espoir de qualification ? Bien sûr, je suis convaincu qu'on peut encore se qualifier. On a encore quatre matches. L'année dernière, il y a plein d'équipes qui étaient mal parties après quatre matches et il y en a une qui a gagné à la fin (le PSG). Je n'ai jamais pensé qu'on aurait 12 points après quatre matches », a confié Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, présent en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir.