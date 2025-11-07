PSG : L'OM annonce un coup de maitre !

Amadou Diawara

A l'issue de la quatrième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, l'OM est classé 25ème avec seulement trois points. Malgré tout, Roberto De Zerbi refuse de s'affoler. Alors que le PSG était mal en point lors de ses débuts en C1 la saison dernière, le coach de l'OM est confiant.

Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, l'OM n'a remporté qu'un seul et unique match. C'était le 30 septembre face à l'Ajax (4-0 au Vélodrome). Défait contre le Real Madrid (2-1, le 16 septembre), le Sporting (2-1 le 22 octobre) et face à l'Atalanta (1-0) ce mercredi soir, le club présidé par Pablo Longoria est mal en point.

OM : De Zerbi veut imiter le PSG Comptabilisant seulement trois points en Ligue des Champions, l'OM est classé à la 25ème position, soit la première place non-qualificative pour les 16èmes de finale. Malgré tout, Roberto De Zerbi est confiant pour la suite de la compétition.