PSG : C’est «l’enfer», De Zerbi choque tout le monde avec l’OM !

L’OM s’en sort très bien. Au cours d’une semaine annoncée comme extrêmement compliqué avec le déplacement sur la pelouse du Real Madrid puis avec la réception du PSG, Roberto De Zerbi faisait face à un énorme défi en ce début de saison. Ce mercredi, Jérôme Rothen a reconnu que le technicien italien a parfaitement réussi à sortir gagnant de cet « enfer ».

Quatorze ans après, l’OM l’a fait ! Ce lundi soir, dans une soirée particulière au Vélodrome, la formation de Roberto De Zerbi a pris le dessus sur le PSG (1-0). N’ayant plus battu l’ennemi parisien depuis cinq ans et depuis quatorze ans à domicile, le club phocéen a exulté. Quelques jours après son match intéressant malgré la défaite face au Real Madrid (2-1), Marseille a montré du caractère.

« C’était difficile de prévoir avant le coup une victoire marseillaise » Au micro de Rothen S’enflamme, Jérôme Rothen a loué la prestation des Marseillais, et celle de Roberto De Zerbi. « Personne ne s’y attendait. De Zerbi, il a beau chanter, mais ça fait 14 ans que la victoire elle fuyait l’OM. Donc c’était difficile de prévoir avant le coup une victoire marseillaise face au PSG », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain parisien, avant de poursuivre.