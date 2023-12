Problème pour Deschamps à cause d’une recrue de l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival 2023, Amir Murillo a brillé mercredi soir face à l'OL en inscrivant au passage son tout premier but avec le club phocéen. Et cette belle performance du latéral droit panaméen pourrait menacer à terme son concurrent direct, Jonathan Clauss, qui postule pour une place à l'Euro l'été prochain avec l'équipe de France.

En quête d'un nouveau latéral droit l'été dernier pour venir concurrencer Jonathan Clauss, l'OM avait décidé de miser sur Amir Murillo, recruté en provenance d'Anderlecht pour 2,5M€. Le début de saison très convaincant de Clauss avait jusqu'ici barré l'horizon du défenseur panaméen de 27 ans, d'autant que l'ancien joueur du RC Lens est même parvenu à s'imposer en tant que titulaire en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. Mais la hiérarchie va peut-être évoluer à l'OM...

L’OM fait couler l’OL, c’est le grand déballage dans le vestiaire ! https://t.co/p2fWauTue4 pic.twitter.com/R31vEOXA2x — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Murillo a brillé contre l'OL

Buteur mercredi soir contre l'OL (3-0), Murillo n'a pas caché sa satisfaction en zone mixte après la rencontre : « Tout va bien pour le moment. Au début, c'était un peu difficile pour le club et pour nous, car nous n'avions pas remporté de victoires. Mais maintenant, je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous progressons vers notre objectif », a indiqué le latéral de l'OM.

« Je savais que j'aurais ma chance »