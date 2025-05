Pogba - OM : Le «fantasme» est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club, Paul Pogba continue d'attendre la bonne opportunité pour retrouver les terrains. Son nom a circulé du côté de l'OM, mais cette signature semble de plus en plus improbable. Tout comme un retour en équipe de France qui relève du fantasme pour Pierre Ménès.

Bien que sa suspension ait pris fin, Paul Pogba n'a toujours pas retrouvé de club et devra probablement attendre la saison prochaine pour retrouver les terrains, malgré les rumeurs qui l'ont lié à l'OM. C'est la raison pour laquelle Pierre Ménès considère qu'un retour de Paul Pogba en équipe de France relève du fantasme.

Pierre Ménès s'étonne du fantasme autour de Pogba

« C'est extraordinaire le fantasme autour de Paul Pogba. Il n'a pas joué depuis trois ans. Il n'y a pas un club européen qui veut lui donner sa chance. Je ne sais pas quelles sont ses exigences financières, mais j'ose espérer qu'elles ne sont pas trop élevées », note-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.

«On est toujours dans le fantasme de le revoir en équipe de France»

« On est toujours dans le fantasme de le revoir en équipe de France. Moi, très franchement, je le dis depuis le début, seul l'Arabie Saoudite et la MLS sont des championnats qui pourraient l'accueillir et où il pourrait retrouver les terrains. De là à ce qu'il puisse prétendre à un retour un équipe de France, beaucoup d'eau doit couler sous les ponts », ajoute Pierre Ménès.