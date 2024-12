Pogba attendu à l’OM, un malaise va éclater dans le vestiaire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, après la victoire contre l’AS Saint-Etienne, Adrien Rabiot n’a pas caché sa volonté de voir arriver à l'OM Paul Pogba, son ancien coéquipier à la Juventus autorisé à retrouver les pelouses à partir de mars. Une sortie qui n’a pas été du goût de Christophe Dugarry, estimant que l’avis affiché de l’international français pourrait semer la zizanie dans le vestiaire.

C’est une sortie qui n’est pas passée inaperçue ! Alors que le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté de l’OM depuis la réduction de sa sanction et la fin de son contrat à la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas caché son envie d’accueillir son ancien partenaire à Marseille. « J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu, a répondu Rabiot au micro de DAZN après la victoire à Saint-Etienne (2-0). On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir ». Une sortie qui n’a pas été du goût de tout le monde.

« Cette prise de parole me dérange, elle est déplacée »

Sur RMC, Christophe Dugarry a taclé Adrien Rabiot pour ce message envoyé en direction de Paul Pogba. « Cette prise de parole me dérange, elle est déplacée, estime le champion du monde 1998. Faut remettre dans le contexte, c’est en fin de match, il rigole, on sent que la pression du match est retombée. Il fait un appel du pied à son copain, pourquoi pas… Après il y a quand même des mecs qui sont en poste à Marseille, donc entendre un collègue à toi dire qu’il accueillerait bien Paul Pogba, s’il joue à ta place, je suis désolé, tu le prends mal. Moi, si un joueur de mon équipe fait un appel du pied à un autre attaquant, je le prendrais mal. »

« Ça pose plus de problèmes qu’autre chose »

« Ce n'est pas lui de décider, poursuit Dugarry. Il ne connaît pas l’état physique de Pogba, sa situation, donc laisse faire les dirigeants. Tu ne connais pas la situation financière du club non plus, tu sais rien en vrai. La seule chose que t’as envie de faire, c’est faire un clin d’œil à ton copain, c’est très bien, je n’ai pas de problème avec ça il a le droit d’envoyer un message à son copain, mais si c’est ça tu lui envoies un SMS. Cette prise de position, je trouve qu’elle ne sert à rien, ça pose plus de problèmes qu’autre chose. Adrien, concentre-toi sur ton jeu, sur ce que t’as à faire, le collectif, l’équipe, tu es l’un des leaders, tu n’as pas à parler d’un autre joueur. L'équilibre d'un vestiaire comme l'OM est suffisamment fragile. Il n’y a rien de grave, rien de méchant, mais je trouve que c’est déplacé et ça peut créer plus de problèmes que de choses sympas. »