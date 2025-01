«Pas d’oseille», l’OM dans le rouge ?

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM a enflammé le mercato. En effet, Pablo Longoria a offert douze joueurs au total à Roberto De Zerbi, notamment Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Cet hiver, le club phocéen a recruté Luiz Felipe Ramos, mais il ne devrait pas réaliser d'autres emplettes, et ce, parce qu'il manquerait d'argent.

Passé totalement à côté de sa saison 2023-2024, l'OM s'est révolutionné à l'intersaison. Dans un premier temps, le club phocéen a remplacé Jean-Louis Gasset - qui était en fin de contrat le 30 juin - par Roberto De Zerbi. Et dans un second temps, l'OM de Pablo Longoria a enflammé le mercato pour régaler son nouvel entraineur.

L'OM a la «trouille»

Pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs de la saison 2024-2025, l'OM a recruté douze joueurs au total, notamment Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Malgré tout, le club présidé par Pablo Longoria s'est attaché les services d'un nouveau joueur lors de ce mercato hivernal. En effet, Luiz Felipe Ramos a signé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Al Ittihad ayant accepté de le libérer.

«L'attaquant, on sait que De Zerbi le veut»

Après avoir officialisé l'arrivée de Luiz Felipe Ramos, l'OM ne devrait plus recruter lors ce mercato hivernal. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a révélé que l'écurie olympienne était à court sur le plan financier. « L'attaquant, on sait que De Zerbi le veut. L'idée de terminer la saison avec Maupay, Vaz et Rowe a fait son chemin, mais si on peut faire mieux, ils vont faire mieux. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont Longoria et Benatia dans les modifications qu'ils veulent apporter sur le long terme. Ils sont dans le court terme, je ne suis pas sûr que l'idée est de claquer beaucoup d'oseille, car un, ils n'en ont pas, et deux, c'est pas maintenant que c'est prévu, mais plus à la fin de la saison. Renforcer l'équipe, il y a cette trouille qui les habite, de laisser échapper les trois premières places du classement. Donc, il faut verrouiller », a déclaré le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.