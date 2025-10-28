«On s’est souvent frité» : Une nouvelle bagarre révélée à l’OM !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le début de saison de l’OM a été mouvementé. Battu par Rennes lors de la 1ère journée, le club phocéen avait alors été secoué par l’histoire de la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Mais voilà que ce n’est pas la première ni la dernière altercation qui se déroule dans un vestiaire. D’ailleurs, du côté de l’OM, c’est déjà arrivé par le passé.

Aujourd’hui, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne sont plus à l’OM. Et pour cause… Le club phocéen a décidé de s’en séparer suite à leur altercation dans le vestiaire. Une bagarre visiblement très violente que l’OM n’a pas voulu laisser passer. La sanction est ainsi tombée pour Rabiot et Rowe, qui ne sont toutefois pas les premiers à en venir aux mains dans un vestiaire de football.

« Mais c’est un ami » D’ailleurs, du côté de l’OM, avant l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, d’autres bagarres auraient éclaté. Ça a notamment été le cas il y a quelques années entre Habib Beye et Ronald Zubar. Ce dernier a en effet révélé pour Football Club de Marseille : « Habib et moi, on s’est souvent frité, alors qu’on jouait ensemble. Mais c’est un ami ».