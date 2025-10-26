C'est la crise à l'OM ? Benatia répond cash !

Amadou Diawara

Lors de la neuvième journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné face au RC Lens au stade Bollaert. Interrogé sur cette défaite ce samedi soir, Medhi Benatia a affirmé qu'il n'avait aucune inquiétude. D'après le directeur sportif de l'OM, le club n'est en aucun cas en crise.

Ce samedi soir, l'OM de Roberto De Zerbi s'est frotté au RC Lens de Pierre Sage au stade Bollaert. Malheureusement pour la bande à Mason Greenwood, elle s'est inclinée face à celle de Florian Thauvin (2-1).

«C'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place» Présent en zone mixte après la défaite de l'OM à Lens, Medhi Benatia a tenu à faire passer un message fort. « Bien sûr qu'il y a encore des choses à améliorer, je ne dis pas que c'est parfait. Surtout dans le dernier geste, on a souvent eu le ballon contre une équipe qui joue bien, très compliquée à jouer. Il faut s'appuyer sur ça. Il y a eu de très bonnes choses, j'ai envie de retenir ça, de continuer à travailler, ce qu'on dit depuis le début. C'est sur ce genre de matchs que tu apprends beaucoup, il y avait la place aujourd'hui (samedi) de sortir avec beaucoup mieux que cette défaite. Je ne suis pas inquiet du tout », a affirmé Medhi Benatia, avant d'en remettre une couche.