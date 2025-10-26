Fiasco à l'OM, l'annonce surprise !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria s'est incliné face au RC Lens au stade Bollaert. Malgré tout, Roberto De Zerbi refuse de sombrer dans la panique, ou de parler de crise. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le coach de l'OM a appelé au calme.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l'OM a affronté le RC Lens au stade Bollaert. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils ont perdu face aux Sang-et-Or, cédant ainsi leur place de leader du championnat de France au PSG.

«Je suis satisfait de ce qu'a proposé mon équipe» Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi soir, Roberto De Zerbi a appelé au calme après la défaite contre le RC Lens. « Il y a deux façons de perdre un match. Quand l'adversaire est meilleur que toi, ou sur des détails, comme à Lisbonne ou ce (samedi) soir à Lens. On finit la semaine avec zéro point, en étant meilleurs que nos adversaires. Souvent les résultats conditionnent l'analyse qu'on peut faire d'un match. Mais moi, je suis satisfait de ce qu'a proposé mon équipe », a confié le coach de l'OM, avant d'en rajouter une couche.