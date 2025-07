«On le craignait» : Il terrorise tout le monde à l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui chez les Tigres au Mexique, André-Pierre Gignac a joué avant cela 5 saisons sous le maillot de l’OM. Avec 77 buts pour le club phocéen, l’international français a laissé un très beau souvenir sur la Canebière. Pour autant, dans le vestiaire, Gignac instaurait une certaine crainte chez les jeunes comme Maxime Lopez a pu le raconter.

Formé à l’OM, Maxime Lopez avait eu la chance de s’entrainer avec les professionnels dès son plus jeune âge. C’est à cette occasion que le désormais joueur du Paris FC a pu côtoyer un certain André-Pierre Gignac. Et si le buteur des Tigres lui a laissé un excellent souvenir, Maxime Lopez révèle qu’il a été également à l’origine de certaines frayeurs.