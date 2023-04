«On doit se regarder dans un miroir» : L’OM se régale après le fiasco

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit Auxerre en clôture de la 33ème journée de Ligue 1. En cas de succès, Marseille prendrait six points d’avance sur l’AS Monaco, humiliée à domicile par Montpellier (0-4). Après la rencontre, Philippe Clément a eu un discours très direct envers ses joueurs.

Avec son succès très important la semaine dernière sur la pelouse de l’OL, l’OM a conservé sa deuxième place. La veille, le RC Lens avait étrillé l’AS Monaco (3-0), une victoire nette et sans bavure qui a créé un petit écart entre le club du Rocher et le podium. Ce dimanche, contre Montpellier, Monaco n’avait d’autre choix que de l’emporter pour mettre un peu la pression sur l’OM qui reçoit Auxerre.

Monaco humilié à domicile

Mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’AS Monaco. Le club de la Principauté s’est écroulé et a encaissé une très lourde défaite (0-4) qui pourrait permettre à l’OM de prendre six points d’avance en battant Auxerre. Pour Philippe Clément, le discours en conférence de presse était plus que clair.

Mercato : L’OM a lancé les hostilités pour ce coup XXL https://t.co/YiSRuusULY pic.twitter.com/4HD0Q4o6B2 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

«Certains n'y ont plus cru»