«C’est usant», il fait un terrible constat sur l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM l’été dernier en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a rapidement imposé ses idées et sa méthode. L’entraîneur croate est notamment un adepte du marquage individuel et n’hésite pas à laisser ses joueurs en un contre un. S’il estime que désormais tout le monde sait ce qu’il a à faire, Basile Boli avoue tout de même que cela est usant.

« Et vous vous en fichez ! » Après la victoire de l’OM sur la pelouse de l’OL dimanche dernier (1-2), Thierry Henry avait interpellé Igor Tudor au micro de Prime Vidéo . En effet, l’ancien attaquant de la Juventus et coéquipier de l’entraineur croate s’était étonné de voir les défenseurs marseillais rester en marquage individuel et donc constamment en un contre un derrière.

« On avait toujours un libero qui jouait 3 ou 4 mètres derrière »

« Quand vous avez l’habitude de jouer ainsi, vous êtes toujours dans la bonne position. Ce n’est pas facile, c’est vrai, mais ça fait pas mal de temps qu’on joue comme ça. On gagne confiance. Le reste de l’équipe presse haut et on fait bonne figure », avait alors répondu Igor Tudor à Thierry Henry. La Provence s’est intéressée à cet aspect particulier du jeu proposé par le technicien croate. Si l’AJ Auxerre utilisait également le marquage individuel du temps de Guy Roux, Basile Boli voit tout de même une différence avec l’OM d’Igor Tudor.

« C’est usant mais chacun sait ce qu’il doit faire »