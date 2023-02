«On a peur de Mbappé» : Le terrible message de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé contre l’OM, Kylian Mbappé a une nouvelle fois impressionné et confirmé que le PSG n’était pas la même équipe quand il était là. Daniel Riolo estime même que l’attaquant français a suscité la peur à Marseille, ce qui a poussé Igor Tudor à faire des choix tactiques qui n’ont pas payé leurs fruits.

Au début du moins, l'OM avait largement dominé un PSG amoindri par l'absence de Kylian Mbappé et devenu totalement apathique. Mais dimanche, toujours au Vélodrome, le club de la capitale avait récupéré son crack et cela s'est ressenti puisque l'attaquant français a inscrit un doublé pour permettre aux Parisiens de s'imposer largement (3-0). Mais au-delà du talent de Kylian Mbappé, Daniel Riolo insiste également sur certains choix tactiques hasardeux d'Igor Tudor.

Le PSG a évité un désastre avec Mbappé, une star jubile https://t.co/MUjJUGmqEA pic.twitter.com/vphkrMuYSn — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Le niveau s’élève et ils prennent une claque»

« L’OM est deuxième de cette Ligue 1 et Tudor tire le maximum des possibilités de cette équipe qui nous offre à chaque match un bon spectacle. La ce soir, le niveau s’élève et ils prennent une claque. Ce soir, ils tombent sur une équipe du PSG au top dans un schéma tactique qui convient parfaitement face à l’OM », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot .

«Il bouleverse son équipe avec un changement qui crève les yeux»