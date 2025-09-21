OM-PSG : La grosse inquiétude à Marseille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir à 20h45, le choc entre l'OM et le PSG est prévu au Vélodrome. Mais un invité surprise pourrait jouer les trouble-fête lors de la rencontre : la météo. Les prévisions annoncent des intempéries dantesques depuis quelques jours et le département des Bouches-du-Rhône a déjà été placé en vigilance orange. Un report est même évoqué.

Pour l'heure, le match est maintenu à ce dimanche soir. On attend un pic annoncé entre 19 et 21 heures et près de 90 mm de précipitations sont attendus par les experts à Marseille. La situation pourrait encore évoluer et le Classique pourrait finir par être reporté. La rentrée des classes avait déjà été décalée il y a quelques semaines pour les mêmes raisons.

OM-PSG reporté ? Comme les conditions météorologiques pourraient fortement se dégrader, la LFP envisage la possibilité de décaler le match entre l'OM et le PSG, comme le rapporte L'Equipe. On attend des orages, des averses et peut-être même de la grêle. Une situation qui pourrait fortement nuire au bon déroulement du match.