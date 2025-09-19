OM-PSG : Il dénonce une «anomalie» en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le premier Classique de la saison va avoir lieu. L’OM reçoit le PSG au Vélodrome dans une ambiance absolument délirante. Si le club phocéen a montré de belles promesses face au Real Madrid, Jérôme Rothen estime quant à lui que les dernières rencontres entre Paris et Marseille ont été une anomalie.

Le choc tant attendu approche. Dans des états de forme différents en ce début de saison, l’OM et le PSG vont s’affronter dès la cinquième journée de Ligue 1. Ce dimanche, le club phocéen, qui n’a plus battu Paris depuis 2011 à domicile, reçoit son pire ennemi au Vélodrome, quelques jours seulement après avoir réalisé une prestation intéressante sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. Pour Jérôme Rothen, la formation de Roberto De Zerbi doit absolument être en capacité de faire douter celle de Luis Enrique.

« Quand tu as la chance de jouer à Marseille, ça doit te transcender » « C’est une anomalie, même si on prend en compte le budget, que le PSG ne se fasse jamais bouger au Vélodrome, alors que c’est censé être le stade où il y a le plus d’ambiance, où il y a une ferveur incroyable. Quand tu as la chance de jouer à Marseille, ça doit te transcender. C’est possible et je le souhaite à l’OM, de montrer un autre visage face au PSG que sur ces dernières années. Après, tu as le droit de perdre contre le PSG comme tu as le droit de perdre à Madrid », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG (2004-2010) au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi.