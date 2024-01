OM : Voilà la raison qui peut faire «péter un plomb» à Gattuso

Hugo Chirossel

Si Gennaro Gattuso prend souvent la défense de ses joueurs, il y a une chose qu’il ne supporte pas : la superficialité. Un terme qu’il utilise pour désigner le manque d’investissement de son groupe, aux entraînements comme en match, et qui peut le faire sortir de ses gonds, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à L'Équipe.

Presque quatre mois après avoir été nommé entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso s’est longuement confié dans un entretien accordé à L’Équipe . Le technicien italien de 45 ans y évoque plusieurs sujets, notamment son avenir ou bien son arrivée à Marseille et également l’échec des négociations avec l’OL. Gennaro Gattuso revient aussi sur une chose qu’il ne veut pas voir chez ses joueurs, la superficialité.

« Quand je vois la superficialité, je me mets en colère, et même très en colère »

« Mon fils m'a montré l'autre fois une émission, sur la chaîne L'Équipe. C'était après le match contre Lorient (4-2, le 10 décembre), mon fils me dit : "Ils t'ont massacré, ils disent que tu as mis la pression à l'équipe, que tu les as stressés." Alors je lui ai expliqué pourquoi j'avais agi comme ça. Moi, quand je vois la superficialité, je me mets en colère, et même très en colère. Alors oui, je les protège beaucoup mais parfois je leur rentre dedans », a déclaré Gennaro Gattuso, qui a ensuite expliqué ce qu’il entendait par « superficialité ».

« Ça me rend dingue »