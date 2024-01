OM : Révolution à Marseille, l’explication tombe

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM à la place de Marcelino, Gennaro Gattuso était arrivé à Marseille avec l’idée d’évoluer en 4-3-3. Toutefois, cela n’a pas pris pour l’entraîneur italien qui a alors décidé de revoir son schéma. Depuis quelques matchs maintenant, l’OM évolue dans une 3-5-2. Pourquoi une telle révolution ? La question a été posée à Gattuso et il a donné sa réponse.

Du côté de l’OM, le début de saison a été très mouvementé. Si le club phocéen a débuté avec Marcelino sur le banc de touche, ça a vite changé. En effet, l’Espagnol a claqué la porte et après un intérim de Jacques Abardonado, Pablo Longoria a décidé de nommer Gennaro Gattuso. C’est donc l’Italien qui s’est vu confier la mission de relancer l’OM après une grosse période de turbulences. Il a toutefois fallu du temps à Gattuso pour trouver la bonne formule et cela a notamment nécessité un changement de système, passant ainsi du 4-3-3 au 3-5-2.

« J'ai pris mon ego, je l'ai posé dans un coin… »

Si Gennaro Gattuso a connu des débuts difficiles sur le banc de l’OM, cela va aujourd’hui mieux pour l’Italien. Et ce regain de forme coïncide notamment avec le changement de système. Pour L’Equipe , l’entraîneur de l’OM a d’ailleurs justifié son passage en 3-5-2, expliquant alors : « Je l'ai fait parce qu'à ce moment-là on ne maîtrisait pas assez au milieu, on n'était pas assez solide, parce qu'on avait perdu Rongier. Il fallait trouver une façon de voir l'équipe moins souffrir. J'ai pris mon ego, je l'ai posé dans un coin, et j'ai changé, parce qu'il faut toujours s'adapter aux besoins des joueurs ».

« On donne trop d'importance aux schémas »