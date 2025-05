OM : Une star attendue à Marseille, l’annonce de dernière minute

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille célèbre ce vendredi soir ses 125 ans au Vélodrome avec un match spécial réunissant de nombreuses légendes du club. Initialement attendu, Franck Ribéry a annoncé son absence pour raisons personnelles. Dans un message aux supporters, l’ancien joueur phocéen exprime son regret de ne pas pouvoir participer à l’événement.

C’est soir de fête à Marseille, avec l’organisation d’un match spécial ce vendredi soir du côté du Vélodrome pour célébrer les 125 ans de l'OM, qui a invité pour l’occasion plusieurs légendes. Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Eric Di Meco, Marcel Desailly, Samir Nasri, Didier Drogba ou encore Mamadou Niang seront notamment de la partie, et il devait en être de même pour Franck Ribéry.

« Malheureusement, je ne pourrai pas être présent »

Cependant, l’ancien joueur de l’équipe de France ne pourra pas tenir son engagement. « Chers supporters, je tenais à vous écrire ce petit mot pour vous dire que malheureusement, je ne pourrai pas être présent ce vendredi pour célébrer les 125 ans du club », a confié Ribéry sur son compte X.

« Je dois rester auprès des miens »

« Je me faisais une joie de revenir au Vélodrome afin que nous fêtions cet anniversaire tous ensemble, mais pour des raisons personnelles, je ne suis pas en mesure de me déplacer actuellement et je dois surtout rester auprès des miens, poursuit Franck Ribéry. Je ne pourrai pas être des vôtres physiquement, mais mon cœur y sera. Je vous souhaite une merveilleuse fête, à la hauteur de ce très grand club, et, comme toujours : Allez l’OM ».