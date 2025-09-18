OM : Une «merguez» est annoncée en direct !

Mardi soir, l’OM s’est incliné face au Real Madrid (2-1) dans un match de Ligue des Champions marqué par la frustration. Si les Olympiens ont tenu tête à une des meilleures équipes du monde, deux penalties transformés par Kylian Mbappé, dont un très contesté, ont scellé leur sort. Un résultat amer y compris pour les observateurs comme Dimitri Payet.
L’OM a livré une prestation courageuse sur la pelouse du Real Madrid, mais n’a pas réussi à ramener un point. Ce match de Ligue des champions a basculé sur deux penalties accordés à Kyliian Mbappé, dont le second a suscité une vive controverse.
Payet tire son chapeau à l'OM
Invité sur le plateau de Football Club Marseille, Dimitri Payet a livré son analyse sur le premier match de la saison de l’OM en Ligue des champions. L’ancien joueur n’a pas voulu tirer à boulets rouges sur les hommes de Roberto de Zerbi. « Sur un match comme ça, je ne vois pas de merguez. Tu peux avoir des joueurs plus ou moins en forme » a lâché l’ancien international français.
Il en remet une couche sur l'arbitre
Par contre, Payet n’a pas épargné monsieur Irfan Peljto. « Je ne peux pas mettre de merguez sauf l’arbitre » a confié l’ancien joueur de Vasco de Gama et de l’OM.