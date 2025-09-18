OM : Une «merguez» est annoncée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mardi soir, l’OM s’est incliné face au Real Madrid (2-1) dans un match de Ligue des Champions marqué par la frustration. Si les Olympiens ont tenu tête à une des meilleures équipes du monde, deux penalties transformés par Kylian Mbappé, dont un très contesté, ont scellé leur sort. Un résultat amer y compris pour les observateurs comme Dimitri Payet.

L’OM a livré une prestation courageuse sur la pelouse du Real Madrid, mais n’a pas réussi à ramener un point. Ce match de Ligue des champions a basculé sur deux penalties accordés à Kyliian Mbappé, dont le second a suscité une vive controverse.

Payet tire son chapeau à l'OM Invité sur le plateau de Football Club Marseille, Dimitri Payet a livré son analyse sur le premier match de la saison de l’OM en Ligue des champions. L’ancien joueur n’a pas voulu tirer à boulets rouges sur les hommes de Roberto de Zerbi. « Sur un match comme ça, je ne vois pas de merguez. Tu peux avoir des joueurs plus ou moins en forme » a lâché l’ancien international français.