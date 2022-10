Foot - OM

OM : Une guerre des clans à l’OM ? La réponse de Longoria

Publié le 2 octobre 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, Pablo Longoria a également restructuré l’OM en interne. En effet, l’Espagnol s’est entouré de nouveaux bras droit et pour cela, il a décidé de faire confiance à certains compatriotes : Javier Ribalta ou encore Pedro Iriondo. Un clan des Espagnols qui ne manquerait de faire parler en interne. Longoria a alors mis les choses au point.

Comme révélé dernièrement par Florent Germain, journaliste pour RMC , il y aurait certaines tensions à l’OM en interne. La raison ? Certains clans feraient jaser, notamment celui des Espagnols avec Pablo Longoria, Javier Ribalta ou encore Pedro Iriondo. « Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pablo Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur qu’il pourrait y avoir des départs. Donc ça, ça créé des tensions », expliquait-il.

« Ce n’est pas une question de nationalité, c’est une question de compétence »

Ce dimanche, pour La Provence , Pablo Longoria a d’ailleurs été interrogé sur ce clan des Espagnols à l’OM, où il est notamment entouré par Javier Ribalta et Pedro Iriondo. Le président olympien a alors expliqué à ce sujet : « Pour moi, ce n’est pas une question de nationalité, c’est une question de compétence. Tous les changements génèrent de la critique. Spécialement quand ils sont basés sur la rigueur, l’exigence, la détermination, l’ambition et une ligne de conduite claire. Avoir de l’autorité, c’est la voie naturelle pour faire grandir l’OM ».

« Les changements, parfois, font peur, mais ils sont nécessaires »