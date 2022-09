Foot - OM

OM : Longoria, clans... C'est la guerre à l’OM

Publié le 30 septembre 2022 à 20h30 par La rédaction

Très apprécié par les supporters depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria aura réalisé un mercato XXL cet été. Pour autant, tout ne serait pas comme le souhaiterait le dirigeant espagnol. Des tensions seraient présentes en interne sur les différentes méthodes de travail de Longoria, mais aussi sur son avenir. La guerre des clans serait lancée du côté de l’OM.

Les dernières semaines sont mouvementées du côté de l’OM. Après les difficultés financières compte tenu du peu de ventes réalisées par Pablo Longoria durant ce mercato, Frank McCourt annonçait ce mercredi sa démission de son poste de président du Conseil de Surveillance. Mais voilà que d'autres polémiques secouerait l'OM, notamment en interne. Présent sur RMC , Florent Germain a notamment évoqué certaines tensions à Marseille.

OM : Entre Marcelo Bielsa et l'OM, la guerre est déclarée https://t.co/RARIG9EJHF pic.twitter.com/DnmK9GKvGZ — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir restructurer le club »

Présent sur RMC , Florent Germain évoque différentes tensions avec Pablo Longoria. Il lui est reproché de vouloir faire le ménage avec ses associés espagnols. « Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pablo Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur qu’il pourrait y avoir des départs. Donc ça, ça créé des tensions ».

« Il ne faut pas croire que tout est rose à l’Olympique de Marseille ! »

Le journaliste dévoile également d'autres reproches à l'encontre de Pablo Longoria. « D’autres reprochent à Pablo Longoria de ne pas suivre la feuille de route de l’actionnaire et de ne pas avoir suffisamment vendu cet été. De ne pas savoir non plus pendant combien de temps, véritablement, Pablo Longoria restera au club et s’il est vraiment capable de faire ce ménage là, en interne, avec beaucoup de modifications, pour quel objectif ? Il ne faut pas croire que tout est rose à l’Olympique de Marseille ! ».

« Il y a des tensions entre les différents « clans » »