OM : «Une grosse connerie» de Rabiot est dénoncée

Adrien Rabiot a un fort caractère, et cela ne date pas d'hier. En 2018, le milieu de terrain de l'OM n'avait pas hésité à s'opposer à Didier Deschamps, qui lui avait, seulement, réservé un rôle de réserviste pour la Coupe du monde en Russie. Le joueur était sorti de la liste. Une décision qui fait encore parler dans les couloirs de Clairefontaine.

Didier Deschamps s’était passé des services d’Adrien Rabiot lors du dernier rassemblement. Mais cette décision fait figure d’exception. Car depuis maintenant plusieurs années, le milieu de terrain est l’un des hommes de base du sélectionneur. Mais la situation n’a pas toujours été fluide entre les deux hommes. Entre 2018 et 2020, l’actuel joueur de l’OM avait reculé dans la hiérarchie. Et il s’est même auto-sabordé en refusant le rôle de réserviste lors du Mondial en Russie. « Si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur ne répond à aucune logique sportive. J'assume et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix » avait expliqué Rabiot.

Les Bleus lui ont pardonné sa «grosse connerie»

Ce choix illustre l’ambition sans limites du milieu de terrain, mais aussi son fort caractère qui, si elle est mal contrôlé, peut entraîner quelques conflits. Selon les informations de L’Equipe, cette décision de Rabiot fait encore parler à Clairefontaine où on évoque «une grosse connerie». Mais Deschamps ne lui en a pas tenu rigueur puisqu’il a décidé, d’abord, de le rappeler en septembre 2020 puis d’en faire l’un de ses leaders dans le cœur du jeu.

Les Bleus répondent à Rabiot

Et ses coéquipiers ? Questionné sur le choix de Rabiot en 2018, un ancien joueur de l’équipe de France a vite tourné la page. « Sa lettre nous avait étonnés mais aucun joueur ne l'avait prise pour une attaque contre le groupe, il n'y a jamais eu de souci par rapport à ça, se souvient un coéquipier d'alors. Adrien a toujours été respecté pour sa capacité à dire ce qu'il pense, sans avoir peur, et c'est surtout un sacré joueur » a-t-il confié au quotidien sportif.