OM - Greenwood : Rabiot dégoupille en plein match !

Dimanche soir, l'OM a subi une terrible désillusion, humilié sur sa pelouse par le PSG qui menait déjà 3 à 0 à la mi-temps de ce Classique à sens unique. Symbole du naufrage marseillais, Mason Greenwood a livré une prestation catastrophique au point d'avoir été sorti à la pause par Roberto De Zerbi. Il a toutefois eu le temps de se faire sérieusement reprendre par Adrien Rabiot.

Très attendu, le Classique entre l'OM et le PSG n'a absolument pas tenu ses promesses. Et pour cause, les Parisiens se sont imposés 3 à 0 à Marseille au terme d'un match à sens unique. Et bien que l'expulsion d'Amine Harit ait eu un impact sur le résultat, la prestation des Olympiens est également à pointer du doigt.

Rabiot très énervé contre Greenwood

Premier concerné, Mason Greenwood. L'ailier anglais, qui a réalisé un excellent début de saison, a fait preuve d'une nonchalance déconcertante avec son implication défensive. Ses pertes de balles ont même coûté cher à l'OM puisque l'une d'entre elles amène le deuxième but du PSG. Et selon les informations de L'EQUIPE, le comportement de Greenwood a largement agacé Adrien Rabiot qui n'a pas manqué de lui reprocher. D'ailleurs, l'ailier anglais a été remplacé dès la pause.

«J'en attendais plus de lui ce soir»

« Parce que je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu'il était dans une mauvaise journée », s'est justifié Roberto De Zerbi après le match en conférence de presse avant de reconnaître qu'il en attendait « plus de lui ce soir, mais pas que de lui, de manière générale, j'attends toujours plus ».