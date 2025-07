OM : Une folle histoire de marabout annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l’OM et du PSG, Laurent Fournier a vécu une anecdote surprenante au début des années 90. Alors qu’il consulte une voyante, celle-ci lui prédit un avenir avec les Bleus. Sceptique sur le moment, il reconnaîtra plus tard que la prophétie s’est réalisée. Un souvenir marquant pour l’ancien milieu de terrain, aujourd’hui reconverti entraîneur.

Reconnu pour sa carrière de joueur puis d’entraîneur, Laurent Fournier a traversé de nombreux moments forts dans sa vie de footballeur. Mais l’un des plus marquants, et sans doute les plus étonnants, s’est produit bien loin des terrains… dans le cabinet d’une voyante. À l’époque, il évolue à l’OM et souffre d’une blessure. Un ami lyonnais lui suggère alors une solution peu conventionnelle.

Les folles prédicitions d'une voyante « J’ai un pote à Lyon qui me dit : "viens, j’ai une voyante, marabout, elle va te soigner, mettre des plantes et tout" », raconte-t-il. Curieux, il se laisse convaincre. « Donc j’y vais, elle me fait son truc. Elle me dit : "Tu veux que je te fasse une cassette ? Parce que je sais que tu fumes donc il faut arrêter de fumer. La sophrologie, pour la préparation, et je te fais une cassette de voyance". » a-t-il déclaré à la journaliste Anne-Laure Bonnet. La blessure finit par passer, et la cassette lui est envoyée. Ce qu’il y entend alors le laisse dubitatif : la voyante lui prédit un changement de club, et même une sélection en équipe de France suite à un forfait.